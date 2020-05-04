В Совфеде ожидают роста цен на нефть до $40 за баррель к концу года

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Вице-спикер Совфеда Николай Журавлев выразил уверенность, что к концу 2020 года нефть подорожает и составит $40 за баррель, передает РИА «Новости».

Цены будут расти с увеличением спроса на нефть по мере восстановления глобальной экономической активности и транспортных перевозок. «В третьем квартале цены Brent могут вернуться к $30–35 долларам за баррель, а концу года подрасти до $40 за баррель», — добавил он.

Он полагает, что постепенное восстановление на рынке может начаться в ближайшие недели, если в мире не будет никаких новых шоков.

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