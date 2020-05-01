Управделами президента РФ получит почти 1,7 млрд рублей на борьбу с COVID-19

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Российское правительство выделило почти 1,7 млрд руб. Управлению делами президента России на борьбу с коронавирусом нового типа, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

В соответствии с распоряжением, Управделами президента получит 1,689 млрд руб. на проведение мероприятий по противодействию распространению коронавируса, в том числе на оказание медицинской помощи лицам, обслуживание которых возложено на Управделами президента.

Средства выделяются из резервного фонда правительства, доклад об их использовании должен быть представлен до 1 февраля 2021 года.

По последним данным, в России подтвержден 114 431 случай заражения коронавирусом нового типа. Общее число летальных исходов составляет 1169, вылечились 13 220 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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