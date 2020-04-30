Правительство выделит 30 миллиардов рублей на обманутых дольщиков
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Кабмин выделит 30 миллиардов рублей, чтобы помочь обманутым дольщикам, пишет РИА «Новости» со ссылкой на премьера Михаила Мишустина.
«Еще 30 миллиардов рублей направим на решение проблем обманутых дольщиков», — сказал Мишустин.
Премьер добавил, что с этими средствами Фонд защиты прав дольщиков достроит объекты и решит проблемы как минимум 10 тысяч граждан.
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