Правительство выделит 30 миллиардов рублей на обманутых дольщиков

<img src="//img.gazeta.ru/files3/6/10958006/RIAN_00580640.HR.ru-pic905-895x505-61298.jpg">

Кабмин выделит 30 миллиардов рублей, чтобы помочь обманутым дольщикам, пишет РИА «Новости» со ссылкой на премьера Михаила Мишустина.

«Еще 30 миллиардов рублей направим на решение проблем обманутых дольщиков», — сказал Мишустин.

Премьер добавил, что с этими средствами Фонд защиты прав дольщиков достроит объекты и решит проблемы как минимум 10 тысяч граждан.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Драйвер для экономики»: стройки продолжат работу

— Путин призвал докапитализировать фонд защиты прав дольщиков

— Рубль подвел: как подорожало жилье в России