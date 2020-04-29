Nord Stream назвала сроки завершения строительства «Северного потока — 2»

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Компания-оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG назвала сроки завершения строительства газопровода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы австрийской нефтегазовой компании OMV, которая является европейским партнером проекта, Райана Зеле.

Он уточнил, что не имеет точной информации о конкретных сроках завершения строительства.

Однако глава OMV отметил, что оператор газопровода сохранил планы по завершению проекта к концу 2020 года — началу 2021 года.

«Насколько я знаю от компании Nord Stream 2 AG, они по-прежнему придерживаются плана завершить проект в конце 2020 - в первом квартале 2021 года», — заключил Зеле.

Строительство российского газопровода «Северный поток — 2» было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.

Президент Владимир Путин заявил в январе 2020, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

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