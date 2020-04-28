Минтруд напомнил о недопустимости снижения зарплаты при работе на удаленке
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Заработная плата сотрудников, работающих дистанционно, не должна снижаться, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков в эфире телеканала «Россия 24».
«Если мы говорим о размере оплаты труда, то в случае если не изменились ваши трудовые обязанности, ваша заработная плата должна соответствовать тому уровню, который был в обычное время работы», — сказал Котяков.
Из-за коронавируса многие компании перевели своих сотрудников на удаленный режим работы.
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