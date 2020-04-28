Медикам госпиталя МВД России выделят 150 млн рублей на премии
Глава правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому на премии помогающим в борьбе с коронавирусом медикам московского госпиталя МВД России выделят почти 150 млн рублей. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Как отмечается, средства выделят из резервного фонда правительства страны.
«Выделить в 2020 году <...> 149 592 тыс. рублей», — говорится в распоряжении.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе совещания по борьбе с коронавирусом предложил ввести надбавки врачам и медицинским сотрудникам, которые взаимодействуют с зараженными. Так, максимальный размер ежемесячной выплаты может составить 80 тыс. рублей.
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