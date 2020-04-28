Медикам госпиталя МВД России выделят 150 млн рублей на премии

<img src="//img.gazeta.ru/files3/431/13034431/RIAN_6205999.HR-pic905-895x505-54459.jpg">

Глава правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому на премии помогающим в борьбе с коронавирусом медикам московского госпиталя МВД России выделят почти 150 млн рублей. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Как отмечается, средства выделят из резервного фонда правительства страны.

«Выделить в 2020 году <...> 149 592 тыс. рублей», — говорится в распоряжении.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе совещания по борьбе с коронавирусом предложил ввести надбавки врачам и медицинским сотрудникам, которые взаимодействуют с зараженными. Так, максимальный размер ежемесячной выплаты может составить 80 тыс. рублей.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин потребовал назначить врачам дополнительные выплаты до 80 тыс. рублей

— Правительство выделило три миллиарда рублей на выплаты медикам

— Мишустин подписал распоряжение о выделении 50 млрд на выплаты медикам