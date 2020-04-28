Власти не планируют продлевать программу ипотеки под 6,5% после 1 ноября

Власти не планируют продлевать программу льготной ипотеки под 6,5% годовых после 1 ноября 2020 года, заявил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин в эфире телеканала РБК.

Он призвал всех желающих не откладывать и оформить льготную ипотеку до ее окончания — 1 ноября 2020 года.

«Я считаю, что программу до 1 ноября нужно сохранить. Дальше мы, конечно, посмотрим, но вряд ли мы ее дальше продолжим», — сказал Хуснуллин.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении программы льготной ипотеки под 6,5% годовых.

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