Новак: ждать роста цен на нефть в ближайшее время не стоит
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Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что ждать значительного роста цен на нефть в ближайшее время не стоит. Об этом он написал в своей колонке в журнале «Энергетическая политика».
Он отмечает, что сделка ОПЕК+ побудит рынок к балансировке.
«В ближайшее время значительного роста стоимости барреля ожидать не стоит из-за затоваривания рынка», — написал он.
Восстановление спроса Новак прогнозирует во второй половине года.
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