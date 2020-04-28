Новак: ждать роста цен на нефть в ближайшее время не стоит

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Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что ждать значительного роста цен на нефть в ближайшее время не стоит. Об этом он написал в своей колонке в журнале «Энергетическая политика».

Он отмечает, что сделка ОПЕК+ побудит рынок к балансировке.

«В ближайшее время значительного роста стоимости барреля ожидать не стоит из-за затоваривания рынка», — написал он.

Восстановление спроса Новак прогнозирует во второй половине года.

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