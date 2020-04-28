Всемирный банк одобрил Украине кредит на здравоохранение в $135 млн
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Всемирный банк (ВБ) одобрил выделение Украине кредита в $135 млн на улучшение здравоохранения, часть средств предназначена для борьбы с коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на данные ВБ.
Средства, по данным банка, пойдут на модернизацию больниц, дальнейшее осуществление реформ в медицине, а также на обучение врачей. Будет обновлено около 40 отделений экстренной медицинской помощи.
На борьбу с распространением коронавирусной инфекции планируется направить $35 млн.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Украинский политолог предсказал бегство Зеленского в случае срыва сделки с МВФ