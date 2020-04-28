Курсы евро и доллара растут в начале торгов

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На открытии торгов во вторник, 28 апреля, рубль упал к доллару и евро, свидетельствуют данные Мосбиржи.

По данным на 10.05 мск, курс доллара вырос на 36 коп. и составил 74,85 руб. В свою очередь, евро повысился на 28 коп. до 80,9 руб.

Кроме того, индекс Мосбиржи также увеличился на 0,08%, а фьючерс на нефть Brent упал на 3,64% до $22,23 за баррель.

Узнать курс рубля можно на странице «Котировки».

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