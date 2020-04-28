Bloomberg сообщил о мировом дефиците российской пшеницы

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Впервые за десятилетие мир рискует быть отрезанным от российской пшеницы, так как Россия «закрыла окно» и перестала вывозить зерно за границу на фоне пандемии коронавируса, сообщает Bloomberg.

Ранее Минсельхоз России, пытаясь избежать роста цен на зерно, предложил установить временную квоту на экспорт: до 30 июня разрешалось вывезти не более 7 млн т. Однако «окно быстро закрылось», так как грузоотправители уже забронировали всю квоту до 26 апреля и РФ перестала вывозить зерно за границу. Запрет на экспорт пшеницы введен до 1 июля, отмечает Bloomberg.

«Помимо высокого спроса со стороны импортеров, слабый рубль делает российское зерно привлекательным», — уточняет агентство.

Теперь увидеть российскую пшеницу смогут только четыре соседа из бывшего СССР. По данным агентства, примеру России последовали и некоторые другие страны, что «грозит изменениями в глобальной торговле и вызывает обеспокоенность по поводу нехватки продовольствия и повышения цен».

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