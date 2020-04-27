Путин поручил снова изучить меры поддержки граждан и бизнеса, пострадавших от ЧС

<img src="//img.gazeta.ru/files3/917/13055917/RIAN_6222032.HR-pic905-895x505-64910.jpg">

Президент России Владимир Путин поручил снова проанализировать механизм поддержки граждан и бизнеса, которые пострадали от чрезвычайных ситуаций природного характера.

Об этом он заявил на совещании о ситуации с паводками и пожарами в российских субъектах, передает ТАСС.

Так, президент поручил еще раз проанализировать весь механизм предоставления финансовой помощи и других мер поддержки для граждан, у которых сгорели дома из-за природных пожаров, а также оказать помощь бизнесу. Кроме того, на федеративном уровне необходимо оказать помощь регионам в случае природных бедствий.