Путин поручил снова изучить меры поддержки граждан и бизнеса, пострадавших от ЧС
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Президент России Владимир Путин поручил снова проанализировать механизм поддержки граждан и бизнеса, которые пострадали от чрезвычайных ситуаций природного характера.
Об этом он заявил на совещании о ситуации с паводками и пожарами в российских субъектах, передает ТАСС.
Так, президент поручил еще раз проанализировать весь механизм предоставления финансовой помощи и других мер поддержки для граждан, у которых сгорели дома из-за природных пожаров, а также оказать помощь бизнесу. Кроме того, на федеративном уровне необходимо оказать помощь регионам в случае природных бедствий.