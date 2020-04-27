Путин поддержал идею о жестких санкциях за прикрытие пожарами незаконной рубки леса

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Российский президент Владимир Путин поддержал идею об ужесточении санкций за попытки скрыть незаконные рубки лесными пожарами. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, нужно учитывать действительность при усилении санкций, наказания, ответственности в отношении лиц, по вине которых возникают пожары.

Он отметил, что частое повышение ответственности не всегда приводит к изменению ситуации в самом деле.

«Но что касается тех, кто совершает такие правонарушения, чтобы прикрыть другие правонарушения, например, незаконную вырубку леса, здесь сомнений нет, я полностью с этим согласен», — подчеркнул глава государства.