Польша угрожает пожаловаться на «Газпром» в Еврокомиссию

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Польская нефтегазовая компания PGNiG угрожает обратиться в Еврокомиссию с жалобой на российский «Газпром» из-за несоблюдения им решения Арбитражного суда в Стокгольме. Об этом сообщается на сайте компании.

По заявлению польской стороны, «Газпром» продолжает выставлять счета за газ на основании старой формулы ценообразования, несмотря на решение суда о ее пересмотре. При этом российская компания на ответила на запросы об изменении цены, что Польша воспринимает как преднамеренное несоблюдение судебного решения, говорится в заявлении.

Кроме того, отказ от соблюдения решения суда расценивается Польшей как «грубое нарушение условия Ямальского контракта», так как новая формула ценообразования стала частью контракта, отмечает PGNiG. В заявлении подчеркивается, что польская сторона готова предпринять все необходимые шаги для полного выполнения арбитражного решения, в том числе обратиться в Еврокомиссию.

Ранее сообщалось, что Стокгольмский арбитражный суд изменил формулу образования цены на покупку Польшей российского газа с 1 января 2014 года, что указывает на наличие разницы в $1,5 млрд, которая должна быть возвращена «Газпромом».

Ямальский контракт, по которому Россия поставляет в Польшу 10 млрд кубометров газа, действует до 2022 года. Польская сторона считает цену на газ по данному контракту завышенной.

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