Рубль растет к доллару и евро вслед за дорожающей нефтью
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Рубль продолжает расти по отношению к доллару и евро на фоне дорожающей нефти, свидетельствуют данные Мосбиржи.
По состоянию на 10.03 мск, курс доллара снизился на 10 коп. и составил 74,67 руб. Курс евро упал на 38 коп., до 80,24 руб.
Июньский фьючерс на нефть Brent увеличился на 1,83% — $21,72 за баррель.
Узнать курс рубля можно на странице «Котировки».
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— ЦБ потратил рекордные $222 млн на поддержку рубля