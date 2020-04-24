Рубль растет к доллару и евро вслед за дорожающей нефтью

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Рубль продолжает расти по отношению к доллару и евро на фоне дорожающей нефти, свидетельствуют данные Мосбиржи.

По состоянию на 10.03 мск, курс доллара снизился на 10 коп. и составил 74,67 руб. Курс евро упал на 38 коп., до 80,24 руб.

Июньский фьючерс на нефть Brent увеличился на 1,83% — $21,72 за баррель.

Узнать курс рубля можно на странице «Котировки».

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