Макрон считает недостаточной экономическую помощь ЕС по коронавирусу
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Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал недостаточной одобренную саммитом ЕС программу посткризисной поддержки экономики на фоне коронавируса, пишет «France 24».
«Эти шаги являются недостаточными», — заявил Макрон.
Президент добавил, что Европе нужен сильный и организованный ответ на кризис, вызванный коронавирусом.
23 апреля ЕС утвердил план экономического восстановления страны после кризиса. Три страховочные программы, направленные на поддержку предприятий и работников, стоят €540 млрд.
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