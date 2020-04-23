Москва выделила 170 миллиардов рублей на поддержку экономики и соцсферы

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Принятые в столицы меры экономической и социальной поддержки на фоне коронавируса стоили 170 млрд рублей, сказал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Собянин добавил, что это не последние траты. По словам мэра, деньги тратятся на лекарства, оборудование и перепрофилирование клиник.

В Москве коронавирусом заразились 34 тысячи, скончались 288 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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