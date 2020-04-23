Изменения цен на лимоны объяснили власти Москвы

<img src="//img.gazeta.ru/files3/63/13060063/Depositphotos_81602250_xl-2015-pic905-895x505-42434.jpg">

Глав департамента торговли и услуг Алексей Немерюк объяснил причину колебания цен на лимоны в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его мнению, стоимость продукта остается стабильной. Глава департамента также отметил, что изменения вызваны переходным периодом между лимонами из Турции и Аргентины.

Он подчеркнул, что колебания носят сезонный характер, и добавил, что «по весне всегда такая история».

«Сейчас пойдут лимоны из Аргентины – и цены выровняются», — заключил Немерюк.

Кроме того, он уточнил, что спрос на имбирь, чеснок и лимоны вернулся к прежним показателям.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Минпромторг не выявил серьезных изменений цен на продукты в России

— ФАС: имбирный кризис в России преодолен

— Гречневый бум: как власти сдержат рост цен