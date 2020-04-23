Изменения цен на лимоны объяснили власти Москвы
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Глав департамента торговли и услуг Алексей Немерюк объяснил причину колебания цен на лимоны в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его мнению, стоимость продукта остается стабильной. Глава департамента также отметил, что изменения вызваны переходным периодом между лимонами из Турции и Аргентины.
Он подчеркнул, что колебания носят сезонный характер, и добавил, что «по весне всегда такая история».
«Сейчас пойдут лимоны из Аргентины – и цены выровняются», — заключил Немерюк.
Кроме того, он уточнил, что спрос на имбирь, чеснок и лимоны вернулся к прежним показателям.
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