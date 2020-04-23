«Ъ»: владелец S7 назвал сроки открытия международного авиасообщения

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Основной владелец авиакомпании S7 Владислав Филев заявил, что международное авиасообщение возобновят лишь в апреле 2021 года. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По его мнению, раньше начать полеты не получится из-за второй волны эпидемии коронавируса.

Он объяснил свою позицию тем, что благодаря введенным мерам самоизоляции в первую волну переболеет небольшое количество людей. Однако из-за этого коллективный иммунитет не будет выработан, в связи с чем следует ждать второй волны заболеваемости.

По словам Филева, вторая волна повлечет за собой очередные ограничения со стороны государства, в числе которых — запрет на авиасообщение. Поэтому на восстановление мировой авиации уйдет еще год.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.

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