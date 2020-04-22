Торговый оборот клиентов ПСБ по эквайрингу увеличился на 30% по сравнению с первой неделей самоизоляции

ПСБ обнародовал в среду данные анализа по оборотам торговых точек клиентов банка по эквайрингу за март и первые две недели апреля, составив карту потребительской активности россиян, ушедших на самоизоляцию.

Так, торговый оборот клиентов ПСБ по эквайрингу увеличился почти на 30% по сравнению с первой неделей карантина, а эквайринговые обороты увеличиваются две недели подряд.

На конец второй недели апреля число работающих торговых точек увеличилось на 9% по сравнению с первой неделей самоизоляции. Наибольшее увеличение оборотов — почти наполовину (46%) — по эквайрингу среди торговых точек - клиентов ПСБ зафиксировано в регионах.

Увеличение оборотов по покупке техники и электроники (свыше 40%) было зафиксировано в конце второй недели апреля, что связано с переходом многих на «удаленку», когда возникла потребность в ноутбуках и компьютерах.

При этом средний чек упал на те же 40% по сравнению с первой неделей карантина, когда из-за изменения курса рубля и распространения коронавируса потребители массово покупали дорогую технику, опасаясь, что она подорожает.

Начиная с середины месяца в столице возобновился оборот в сфере, что стало результатом некоторых послаблений, которые получили заведения, имеющие медицинскую лицензию, а жители решили воспользоваться такой возможностью.

Повышенный спрос на продукты питания сохраняется. В период с 13 по 19 апреля жители всей страны на 16% больше стали закупать продукты и товары первой необходимости. Сумма подобных покупок по столице выросла на 16%, по Подмосковью на 11%.

Почти на треть увеличились расходы на услуги доставки из ресторанов по всей РФ с момента начала самоизоляции. За последние три недели фиксируется также повышенный спрос на мобильные POS-терминалы для курьеров.