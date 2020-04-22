Цена нефти Brent упала ниже $17 за баррель впервые с 2001 года

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Стоимость нефти марки Brent с поставкой в июне 2020 года упала ниже $17. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 6.42 мск, стоимость нефти снизилась на 12,62% — до 16,89 доллара за баррель.

В последний раз цена барреля нефти Brent ниже $17 была зафиксирована 19 ноября 2001 года.

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