Цена нефти Brent упала ниже $17 за баррель впервые с 2001 года
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Стоимость нефти марки Brent с поставкой в июне 2020 года упала ниже $17. Об этом свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 6.42 мск, стоимость нефти снизилась на 12,62% — до 16,89 доллара за баррель.
В последний раз цена барреля нефти Brent ниже $17 была зафиксирована 19 ноября 2001 года.
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