Новак призвал не драматизировать отрицательные цены на нефть

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Министр энергетики России Александр Новак призвал не драматизировать отрицательные цены на нефть WTI, пишет РИА «Новости».

По словам министра, необходимо понимать, что обвал котировок произошел не бумажном рынке, а не с физической нефтью.

20 апреля нефть марки WTI впервые упала до отрицательных значений, достигнув -$40,32 за баррель. Такой спад был спровоцирован слабым спросом на нефть и переполненными хранилищами.

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