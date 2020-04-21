Саудовская Аравия примет дополнительные меры по урегулированию рынка

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Саудовская Аравия готова сделать дополнительные шаги, чтобы урегулировать нефтяные цены вместе с другими странами-членами ОПЕК+, пишет Саудовское агентство новостей со ссылкой на правительство.

«Совет министров подтвердил стремление королевства к достижению стабильности на рынке <...> а также готовность принимать любые дополнительные меры в партнерстве с членами ОПЕК+ и другими производителями», — говорится в сообщении правительства.

12 апреля министры экономики ОПЕК+ пришли к соглашению по сокращению нефтедобычи в мае-июне 2020 года на 9,7 млн баррелей в сутки.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

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