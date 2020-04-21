Греф оценил вероятность возвращения в правительство
Глава «Сбербанка» Герман Греф заявил, что не планирует возвращаться на госслужбу, поскольку в этом нет необходимости. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру».
«Это уже поздно, время прошло. Два раза в одну реку не входят», — сказал Греф в ответ на вопрос Макарова, не пора ли ему вернуться на госслужбу.
По его словам, сейчас экономическим блоком в правительстве руководят «прекрасные молодые люди, квалифицированные и умные», поэтому он не рассматривает возможность перехода из «Сбербанка» на работу в кабмин.
«Я думаю, что каждый должен заниматься своим делом», — добавил Греф.
До назначения президентом и председателем правления «Сбербанка» в 2007 году Герман Греф на протяжении семи лет возглавлял Министерство экономического развития и торговли РФ. Ранее он был первым заместителем министра госимущества РФ.
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