Греф оценил вероятность возвращения в правительство

<img src="//img.gazeta.ru/files3/709/13056709/upload-RIAN_5781078.HR-pic905-895x505-67450.jpg">

Глава «Сбербанка» Герман Греф заявил, что не планирует возвращаться на госслужбу, поскольку в этом нет необходимости. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру».

«Это уже поздно, время прошло. Два раза в одну реку не входят», — сказал Греф в ответ на вопрос Макарова, не пора ли ему вернуться на госслужбу.

По его словам, сейчас экономическим блоком в правительстве руководят «прекрасные молодые люди, квалифицированные и умные», поэтому он не рассматривает возможность перехода из «Сбербанка» на работу в кабмин.

«Я думаю, что каждый должен заниматься своим делом», — добавил Греф.

До назначения президентом и председателем правления «Сбербанка» в 2007 году Герман Греф на протяжении семи лет возглавлял Министерство экономического развития и торговли РФ. Ранее он был первым заместителем министра госимущества РФ.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Греф назвал даты пика коронавируса в России

— Греф рассказал о выгоде сделки по продаже «Сбербанка»

— Герман Греф о кризисе: «Нужно убрать страх»