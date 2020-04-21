Цена нефти Brent упала ниже $19 впервые с 2002 года

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Цена фьючерсов на нефть Brent падает ниже $19 за баррель, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.35 мск цена июньских фьючерсных контрактов на нефть Brent снизилась на 28,47%, до $18,27 за баррель.

В последний раз цена барреля нефти Brent ниже $19 была зафиксирована в начале 2002 года.

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