Цена нефти Brent упала ниже $19 впервые с 2002 года
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Цена фьючерсов на нефть Brent падает ниже $19 за баррель, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.35 мск цена июньских фьючерсных контрактов на нефть Brent снизилась на 28,47%, до $18,27 за баррель.
В последний раз цена барреля нефти Brent ниже $19 была зафиксирована в начале 2002 года.
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