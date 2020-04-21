Доллар и евро растут к рублю на открытии торгов

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Курсы доллара и евро растут к рублю на открытии торгов.

Курс доллара поднялся выше 76 руб. и достиг отметки 76,11 руб.

Последний раз курс доллара поднимался выше 76 руб. 6 апреля 2020 года.

Евро вырос на 28 коп. до 82, 34 руб.