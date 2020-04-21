Цены на нефть WTI поднялись почти до $1,5 за баррель

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Цены на нефть американской марки WTI с самой ближайшей поставкой выросли почти до $1,5 за баррель после падения в понедельник, 20 апреля, в отрицательную территорию, передает «Интерфакс».

Отмечается, что цена на нефть Brent поднялись выше $25 за баррель.

Майские фьючерсы на WTI торгуются во вторник, 21 апреля, последний день.

Июньские контракты на WTI котируются выше $22, увеличившись в цене в более чем на 8%.

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