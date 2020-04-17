Безработным России установили максимальные выплаты

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ об установлении выплат безработным в максимальном размере. Соответствующий документ опубликован на сайте российского кабмина.

Выплаты в размере 12 130 рублей полагаются гражданам, потерявшим работу после 1 марта. Пособия будут поступать им в апреле, мае и июне.

Подчеркивается, что обязательным условием является обращение в службу занятости.

Помимо этого, временно безработные россияне с детьми будут получать по три тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка.

В постановлении говорится, что на данные пособия из федерального бюджета выделят свыше 33 млрд рублей. Всего же на соцвыплаты безработным в трехлетнем федеральном бюджете заложено 54,3 млрд рублей.