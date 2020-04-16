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Президент России Владимир Путин предложил запустить льготную ипотечную программу со ставкой 6,5%, пишет РИА «Новости».

Отмечается, что льготы будут распространяться на жилье, стоимость которого ниже восьми миллионов рублей в Москве и Петербурге и ниже трех миллионов рублей в регионах, если россияне оформят ипотеку до 1 ноября 2020 года.

Также президент добавил, что на реализацию программы в 2020 году будут выделены 6,5 миллиардов рублей.

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