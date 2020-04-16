Путин предложил запустить льготную ипотечную программу
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Президент России Владимир Путин предложил запустить льготную ипотечную программу со ставкой 6,5%, пишет РИА «Новости».
Отмечается, что льготы будут распространяться на жилье, стоимость которого ниже восьми миллионов рублей в Москве и Петербурге и ниже трех миллионов рублей в регионах, если россияне оформят ипотеку до 1 ноября 2020 года.
Также президент добавил, что на реализацию программы в 2020 году будут выделены 6,5 миллиардов рублей.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Путин заявил, что стройкомплекс должен стать локомотивом экономики
— 12 тысяч на сотрудника: кабмин поможет с бизнесу с зарплатами
— Китайский сценарий: что ждет российский рынок жилья после кризиса