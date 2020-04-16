Глава Минэкономразвития лично проверил работу банков по выдаче льготных кредитов

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников, используя метод «тайный покупатель», вслед за ЦБ проверил, как работают банки с пострадавшими от пандемии компаниями. О результатах проверки он сообщил на своей странице в Instagram.

Ранее глава государства объявил о новых системных мерах поддержки бизнеса на фоне пандемии коронавируса. Теперь кредиты под 0% на 6 месяцев для выплаты заработной платы сотрудникам доступны не только микро- и малым предприятиям, но также средним и крупным.

По словам Решетникова, мониторинг министерства показал, что выдачи кредитов идут медленно. Из 3,5 тыс. обращений на общую сумму 24 млрд руб. одобрены около 1,5 млрд. руб. При этом выдано реально всего только 400 млн руб.

После жалоб предпринимателей на отказы и ограничения при рассмотрении их заявок министр решил проверить выдачу таких кредитов лично.

«Позвонил в два крупнейших банка. В одном оператор «горячей линии» ответил, что правительство якобы еще не подписало постановление. В другом пообещали выдать кредит, но... в мае. Обратил на это внимание руководства банков», — рассказал глава Минэкономразвития.

На сегодняшний день с данной программой сотрудничают пять банков, к подписанию готовятся еще 25 соглашений.

В России из-за пандемии с конца марта по 30 апреля действует режим нерабочих дней. Это мера несет риски экономического спада и снижения благосостояния граждан.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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