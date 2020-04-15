В Saudi Aramco опровергли данные о предоставлении отсрочек по нефтяным платежам

<img src="//img.gazeta.ru/files3/621/13015621/Depositphotos_77260621_l-2015-pic905-895x505-50069.jpg">

В саудовской нефтяной госкомпании Saudi Aramco прокомментировали данные о предоставлении отсрочек по платежам за нефть, которые она якобы предоставляла своим клиентам. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление компании.

Компания опровергла эти данные, которые ранее появились в СМИ.

«Aramco не делала никаких предложений о продлении сроков оплаты в рамках продажи нефти», — говорится в заявлении.

В четверг, 9 апреля, прошла онлайн-встреча представителей стран ОПЕК+, в ходе которой обсуждалась стабилизация нефтяного рынка. Участникам встречи не удалось прийти к общему соглашению, так как Мексика отказалась от предложенных условий. 12 апреля страны ОПЕК+ договорились на май-июнь снизить нефтедобычу на 9,7 млн баррелей в сутки.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Bloomberg узнал о снижении саудитами нефтяных цен для Азии и повышении для США