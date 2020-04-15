Путин перечислил дополнительные меры поддержки бизнеса
Президент России Владимир Путин назвал ряд новых мер, направленных на поддержку экономики и бизнеса на фоне пандемии коронавируса. Об этом он заявил во вступительном слове перед совещанием с членами правительства.
Так, он распорядился предоставить малому и среднему бизнесу прямую безвозмездную помощь. Ее размер будет равен размеру МРОТ, умноженному на количество штатных сотрудников и число месяцев.
Кроме того, он поручил направить свыше 23 млрд рублей на поддержку авиационной отрасли и еще 200 млрд рублей — на субсидии региональным бюджетам, их будет разрешено тратить на первоочередные нужды.
Помимо этого, российский лидер распорядился расширить список пострадавших из-за COVID-19 предприятий. Он считает нужным добавить в перечень малые и средние компании, которые ведут торговлю непродовольственными товарами.