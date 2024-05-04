МО РФ показало кадры уничтожения западной техники в зоне СВО

Министерство обороны России показало кадры уничтожения танка Abrams и БМП Bradley американского производства в зоне СВО.

Технику уничтожили с применением FPV-дронов и артиллерии группировки войск «Центр». Использовался высокоточный артиллерийский боеприпасом «Краснополь».

До этого трофейный танк Abrams и штурмовую инженерную машину M1150 Assault Breacher Vehicle американского производствапривезли на Поклонную гору.

«Оба образца были захвачены российскими военнослужащими... в районе Бердычей на Авдеевском направлении», — уточнили представители ведомства.

Отмечается, что машина M1150 сделана на базе Abrams и предназначена для проделывания проходов в минных полях.

Перед этим российские солдаты захватили в качестве трофея эвакуатор для танков Abrams.

Уточняется, что речь идет о бронированной ремонтно-эвакуационной машине (БРЭМ) М88А — эта бронемашина построена на базе устаревшего танка М48.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».