Москва расширит меры экономической поддержки

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Меры, предпринятые московскими властями для поддержки бизнеса, не являются окончательными и будут расширены, пишет РИА «Новости» со ссылкой на руководителя городского центра поддержки экономики Кирилла Пуртова.

«Все пакеты, которые мы приняли, не являются окончательными. Эти меры обязательно будут расширены», — сказал Пуртов.

Он добавил, что центр поддержки экономики ежедневно работает над новыми мерами, чтобы стимулировать бизнес.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал третий пакет мер, направленных на поддержку предпринимателей в условиях коронавируса.

В России коронавирусом заразились больше 24 тысяч, скончались почти 200 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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