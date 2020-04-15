В Минтруде назвали количество безработных в России
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Глава российского Минтруда Антон Котяков заявил, что число безработных граждан в России с начала года увеличилось на 44 тыс. человек. Об этом пишет «Интерфакс».
Так, в настоящий момент в стране официально зарегистрировано 735 тыс. безработных.
Для сравнения, годом ранее в соответствующий период на учете в центрах занятости находились 813 тыс. человек.
Об этом Котяков заявил в ходе совещания под председательством российского лидера Владимира Путина.
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