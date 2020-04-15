В Минтруде назвали количество безработных в России

<img src="//img.gazeta.ru/files3/175/12510175/RIAN_899050.HR-pic905-895x505-31228.jpg">

Глава российского Минтруда Антон Котяков заявил, что число безработных граждан в России с начала года увеличилось на 44 тыс. человек. Об этом пишет «Интерфакс».

Так, в настоящий момент в стране официально зарегистрировано 735 тыс. безработных.

Для сравнения, годом ранее в соответствующий период на учете в центрах занятости находились 813 тыс. человек.

Об этом Котяков заявил в ходе совещания под председательством российского лидера Владимира Путина.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Глава Минтруда: на пособия по безработице в РФ направят 30 млрд рублей

— Власти Москвы объяснили, как получить выплаты по безработице