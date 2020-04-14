Авиакомпании попросили отменить акции для ветеранов по бесплатному перелету

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Министерство транспорта России обратилось к авиакомпаниям с поручением отменить акции, по которым ветераны имеют право на бесплатный перелет на внутрироссийских рейсах. Об этом сообщает ТАСС.

Такое решение было принято в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.

Соответствующая акция также перестает действовать в адрес сопровождающих ветеранов лиц.

При этом аэропорты и межтерриториальные управления Росавиации обязаны уведомить ветеранов, которые уже приобрели авиабилеты, о «нецелесообразности совершения поездок в период мероприятий по ограничению распространения коронавируса».

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.