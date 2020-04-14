Бизнес призвал вернуть в Россию продуктовые карточки

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Руководители организаций производителей и поставщиков продовольствия и объединений торговых сетей призвали российские власти активировать замороженный проект, согласно которому наименее обеспеченным гражданам будут выдавать продуктовые карточки. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Отмечается, что проект был задуман Минпромторгом России.

По мнению производителей, данная инициатива поможет сохранить доступность наиболее значимой продовольственной продукции и товаров первой необходимости для граждан в условиях защиты от пандемии COVID-19.

Организации считают, что карточки должны предоставляться ежемесячно на сумму в 10 тыс. рублей. По подсчетам, воспользоваться ими смогут 10 млн жителей России.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.