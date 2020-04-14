Страны G7 одобрили идею отсрочки на обслуживание долга для бедных стран

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Страны-участницы «Большой семерки» (G7) заявили, что поддерживают введение моратория на обслуживание долга для бедных стран в связи с непростой эпидемиологический ситуацией в мире из-за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Минфина США.

В частности, это предложение поддержали министры и главы ЦБ. Они полагают, что коронавирус повлияет на наиболее уязвимые бедные страны. Проблемы могут появиться как в системе здравоохранения, так и в экономике.

Поэтому предлагается оказать таким государствам помощь и предоставить временную приостановку платежей по обслуживанию долга «для всех стран, имеющих право на льготное финансирование со стороны Всемирного банка, если к ним присоединятся все двусторонние официальные кредиторы из Группы двадцати и по согласованию с Парижским клубом», — говорится в заявлении.

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