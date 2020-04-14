Эксперт рассказал о процедуре получения пособия по безработице
Эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности «Финшок» Ольга Дайнеко в интервью РИА «Новости» рассказала, как получить пособие по безработице в России.
По ее словам, для оформления выплат не нужны трудовая, приказ об увольнении и подобные документы. Достаточно зарегистрироваться на портале «Работа в России», заполнить заявление и резюме. В течение 10 дней центры занятости сами соберут всю необходимую информацию. Если найдутся вакансии, заявителю предложат пройти онлайн-собеседования.
Если свободных мест не найдется или они не подойдут гражданину, то он будет признан безработным и ему назначат выплаты. Как отметила Дайнеко, размер пособия зависит от многих факторов. Однако сейчас на рассмотрении находится предложение президента — выплачивать всем, потерявшим работу после 1 марта, максимальную выплату — 12 130 рублей.
Ранее председатель Счетной палаты Алексей Кудрин спрогнозировал рост числа безработных в России с 2,5 до 8 млн.
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