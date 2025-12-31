Роднина высказалась о росте цен в России

Роднина о росте цен: это же не только у нас происходит

Советская фигуристка и депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что относится к росту цен с пониманием, передает Sport24.

«Рост цен не связан с Новым годом. Мы что, не знаем, в какой ситуации находимся? Полную оценку росту цен могут дать экономисты, но то, что это для всех чувствительно, — это точно. Но это же не только у нас происходит», — сказала Роднина.

В августе 2025 года Роднина заявила, что пенсия является не зарплатой, а пособием по старости, и призвала граждан самостоятельно заботиться о своем финансовом будущем. Высказывания известной спортсменки и парламентария вызвали оживленную дискуссию в социальных сетях и экспертном сообществе.

Роднина 13 лет прожила в США, где работала тренером в международном центре фигурного катания.

В 1964 году Роднина встала в пару с Алексеем Улановым — под руководством Станислава Жука пара стала четырехкратными чемпионами мира и победителями Игр в Саппоро. Затем Роднина перешла в пару к Александру Зайцеву, а в 1974 году стала работать под руководством Татьяны Тарасовой. В тандеме им удалось завоевать еще два золота Олимпиад, выиграв также четыре золота мировых первенств.

Ранее Роднина высказалась о своей политической карьере.