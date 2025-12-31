Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

Роднина высказалась о росте цен в России

Роднина о росте цен: это же не только у нас происходит
Алексей Майшев/РИА Новости

Советская фигуристка и депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что относится к росту цен с пониманием, передает Sport24.

«Рост цен не связан с Новым годом. Мы что, не знаем, в какой ситуации находимся? Полную оценку росту цен могут дать экономисты, но то, что это для всех чувствительно, — это точно. Но это же не только у нас происходит», — сказала Роднина.

В августе 2025 года Роднина заявила, что пенсия является не зарплатой, а пособием по старости, и призвала граждан самостоятельно заботиться о своем финансовом будущем. Высказывания известной спортсменки и парламентария вызвали оживленную дискуссию в социальных сетях и экспертном сообществе.

Роднина 13 лет прожила в США, где работала тренером в международном центре фигурного катания.

В 1964 году Роднина встала в пару с Алексеем Улановым — под руководством Станислава Жука пара стала четырехкратными чемпионами мира и победителями Игр в Саппоро. Затем Роднина перешла в пару к Александру Зайцеву, а в 1974 году стала работать под руководством Татьяны Тарасовой. В тандеме им удалось завоевать еще два золота Олимпиад, выиграв также четыре золота мировых первенств.

Ранее Роднина высказалась о своей политической карьере.
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+