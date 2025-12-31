Размер шрифта
Итальянский фигурист: возвращение Валиевой настолько же важно, как Рождество

Александр Вильф/РИА Новости

Итальянский фигурист Кори Чирчелли заявил, что возвращение Камилы Валиевой после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил настолько же важно, как Рождество, передает Sport24.

«С моим близким другом Николаем Мемолой мы говорили об этом месяцами. Для нас 25 декабря стало двойным Рождеством. Возвращение Камилы настолько же важно, как и праздник», — сказал Чирчелли.

25 декабря завершился четырехлетний срок дисквалификации Валиевой за нарушение антидопинговых правил. Валиева вновь получила право участвовать в официальных соревнованиях. Подготовку к возвращению спортсменка начала 25 октября, возобновив тренировки в академии Татьяны Навки под руководством тренера Светланы Соколовской.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград Олимпиады, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2022 получила бронзовые награды.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что ее достали вопросами про Валиеву.
