Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости политики

Таджикистан осудил атаку дронов на резиденцию Путина

Президент Таджикистана Рахмон осудил атаку дронов на резиденцию Путина
Алексей Даничев/РИА Новости

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон осудил атаку беспилотников на резиденцию президента России, расположенную в Новгородской области. Об этом сообщает пресс-служба президента Таджикистана.

Между президентом Таджикистана и президентом РФ Владимиром Путиным состоялся телефонный разговор, в ходе которого главы государств, в частности, обсудили недавние события.

«Глава нашего государства осудил недавнюю атаку беспилотников на резиденцию президента РФ в Новгородской области», — передает пресс-служба Рахмона.

Глава Таджикистана подчеркнул, что подобные действия, посягающие на государственные объекты и безопасность руководства страны, недопустимы и препятствуют переговорному процессу по достижению мира, говорится в сообщении.

29 декабря глава МИД России Сергей Лавров заявил, что резиденцию Путина на Валдае пытались атаковать с помощью беспилотников.

Позднее Минобороны РФ подтвердило информацию о том, что ВСУ пытались атаковать госрезиденцию 91 украинским дроном, но все они были сбиты.

Атаку осудили ряд международных лидеров. Как писала Financial Times, премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф выразили солидарность с Россией. С осуждением также выступил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

Ранее Трамп отреагировал на удар Киева по резиденции Путина.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27540703_rnd_7",
    "video_id": "record::7297f606-c534-4d00-a09d-ef24b7d78571"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+