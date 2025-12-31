Размер шрифта
Новости политики

В МИД России высказались о расследовании крушения самолета AZAL в Актау

Замглавы МИД России Галузин напомнил о договоренностях Москвы и Баку по AZAL
Kazakhstan Emergencies Ministry/Reuters

Россия нацелена на выполнение всех договоренностей президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева по расследованию крушения самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) в Актау. Об этом РИА Новости заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

«Как отметил президент России Владимир Владимирович Путин, «все, что требуется в таких трагических случаях, будет с российской стороны сделано», — сказал он.

Пассажирский самолет компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение в казахстанском Актау утром 25 декабря 2024 года. Лайнер направлялся из Баку в Грозный, незадолго до авиакатастрофы экипаж запрашивал экстренную посадку в Актау. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, выжить удалось 27 пассажирам и двум членам экипажа.

25 декабря 2025 года министерство транспорта Казахстана опубликовало промежуточный отчет по расследованию крушения самолета Embraer-190 компании AZAL. Специалисты уже расшифровали бортовой речевой самописец, а также провели комплексную экспертизу. Самолет, предположительно, был поврежден «поражающими элементами боевой части». Итоговый отчет будет представлен позднее. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее посол Азербайджана в РФ рассказал об ожиданиях Баку о решении по трагедии AZAL.

