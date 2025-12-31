Размер шрифта
Украине предрекли повторение судьбы Сирии, если ЕС оставит ее без помощи

Аналитик Кашин: Украина без денег ЕС может повторить судьбу Сирии
The Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Украина рискует повторить судьбу Сирии времен бывшего президента Башара Асада, если Европейский союз (ЕС) оставит ее без финансовой помощи. Об этом «Ленте.ру» заявил директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, аналитик Василий Кашин.

По его словам, если Украина лишится внешней поддержки, то произойдет коллапс государства. В том числе не смогут функционировать силовые структуры.

«[Это] станет повторением ситуации Сирии накануне падения режима Башара Асада», — отметил Кашин.

Он выразил уверенность, что Киев после урегулирования конфликта столкнется с большими финансовыми проблемами. Власти просто не смогут обеспечивать социальные гарантии.

Как сказал аналитик, гипотетически ЕС мог бы решить эту проблему, если бы полностью включил украинский рынок в структуру регионального содружества. Однако ряд стран — членов Европейского союза, в том числе Польша, выступят против этого шага.

23 декабря обозреватель Джейми Деттмер в статье для газеты Politico написал, что в ЕС может увеличиться количество стран — членов, отказавшихся выделять деньги на помощь Украине. Три государства — Венгрия, Чехия и Словакия — уже отказались участвовать в выдаче кредита Украине на сумму €90 млрд. При этом автор статьи подчеркнул, что в ближайшие годы из-за дефицита бюджета Киеву потребуется «гораздо больше» денег от Европы.

Ранее в России назвали бесперспективными затраты ЕС на Украину.

