Украине предрекли повторение судьбы Сирии, если ЕС оставит ее без помощи

Украина рискует повторить судьбу Сирии времен бывшего президента Башара Асада, если Европейский союз (ЕС) оставит ее без финансовой помощи. Об этом «Ленте.ру» заявил директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, аналитик Василий Кашин.

По его словам, если Украина лишится внешней поддержки, то произойдет коллапс государства. В том числе не смогут функционировать силовые структуры.

«[Это] станет повторением ситуации Сирии накануне падения режима Башара Асада», — отметил Кашин.

Он выразил уверенность, что Киев после урегулирования конфликта столкнется с большими финансовыми проблемами. Власти просто не смогут обеспечивать социальные гарантии.

Как сказал аналитик, гипотетически ЕС мог бы решить эту проблему, если бы полностью включил украинский рынок в структуру регионального содружества. Однако ряд стран — членов Европейского союза, в том числе Польша, выступят против этого шага.

23 декабря обозреватель Джейми Деттмер в статье для газеты Politico написал, что в ЕС может увеличиться количество стран — членов, отказавшихся выделять деньги на помощь Украине. Три государства — Венгрия, Чехия и Словакия — уже отказались участвовать в выдаче кредита Украине на сумму €90 млрд. При этом автор статьи подчеркнул, что в ближайшие годы из-за дефицита бюджета Киеву потребуется «гораздо больше» денег от Европы.

Ранее в России назвали бесперспективными затраты ЕС на Украину.