Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с «Газетой.Ru» подвел итоги 2025 года в международной политике России. Главным политическим событием года он назвал встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

«Была проделана очень большая работа в этом году по продвижению мирного соглашения. Мы находимся в двух шагах от окончания конфликта , развязанного Западом, мы нашли какие-то пути соприкосновения с Соединенными Штатами Америки — это изменило конфигурацию на политической палитре. И если в конце прошлого года еще стояло очень много вопросов — мир был, можно сказать, на грани катастрофы, то сейчас ситуация значительно смягчилась. И это внушает надежду, что все в мире изменится в лучшую сторону», — подчеркнул он.

По мнению Чепы, прогрессу во многом способствовали переговоры глав государств в Анкоридже.

«Они много сделали для того, чтобы та встреча, которая произошла в Анкоридже, послужила прототипом всей этой договоренности, которая сегодня не так легко, но воплощается в жизнь. Именно договоренности, которые были в Анкоридже, были, наверное, главным событием, которое произошло на политической арене», — пояснил депутат.

При этом, несмотря на мирные усилия, год выдался тяжелым, отметил Чепа.

«Продолжались попытки разорвать нашу экономику в клочья, сломать нашу политическую систему. Все это получило крах, провал — мы вышли из этой ситуации с победой и сегодня мир меняется в лучшую сторону», — сказал он.

Ранее Мерц пообещал Германии прорыв в новом году.