Врач рассказала, как подготовить печень к празднику

Врач Киселева: для подготовки печени к застолью, стоит выпить за 6 часов до него
Cagkan Sayin/Shutterstock/FOTODOM

Бытует представление, что перед застольем, где-то за два-три часа, стоит выпить рюмку, чтобы «подготовить печень». Якобы это помогает выработать ферменты, которые ускоряют обмен алкоголя. Как рассказала «Газете.Ru» Киселева, этот совет имеет место, но лучше всего выпивать за 5-6 часов до застолья.

«Подготовить печень» за час или до застолья точно нельзя. Если есть часов 5-6 перед ним, то действительно можно принять не больше 50-100 мл того напитка, который вы собираетесь пить. Так к моменту торжества в организме будет достаточно фермента, участвующего в метаболизме алкоголя и опьянение замедлится», — объяснила врач.

Однако некоторые эксперты не согласны с тем, что такую практику можно назвать «подготовкой», скорее это преждевременный старт. Вы добавляете лишнюю порцию яда, с которой печень должна справиться до основного застолья. Это не укрепляет, а истощает ресурсы органа.

«Скорость опьянения и количество выпитого зависят от многих факторов, начиная от пола, возраста, состояния здоровья, генетических факторов, определяющих метаболизм и других. Чтобы избежать неприятных последствий от приема напитков и отравления – важно знать свою норму. Важно соблюдать перерывы (не менее 20 минут) между приемами алкоголя. Для избежания обезвоживания организма можно чередовать прием алкоголя со употреблением негазированной воды, а качественная белковая пища подготовит организм и замедлит всасывание этанола», – заключила врач.

Ранее врач рассказал, что щелчок при открытии рта может указывать на артрит.

