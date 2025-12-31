Размер шрифта
Новости. Общество

Дед Мороз начал новогоднее путешествие по России

Дед Мороз отправился в новогоднее путешествие из Великого Устюга
Максим Блинов/РИА Новости

Дед Мороз начал путешествие по России. Он отправился в 9:00 по московскому времени из своей резиденции в Великом Устюге, следует из данных интерактивной карты, созданной Росавиацией.

«Приглашаем Вас понаблюдать вместе с нами за по-настоящему волшебным событием — путешествием Деда Мороза в реальном времени», — говорится в сообщении.

С помощью карты можно отследить передвижение саней волшебника в реальном времени. Маршрут пройдет через все 11 часовых поясов России.

До этого также сообщалось, что в новогоднюю ночь москвичи и туристы смогут прокатиться на санях Деда Мороза на ВДНХ, а также станут зрителями и участниками праздничной программы с выступлениями фигуристов и светомузыкальным шоу. Праздник стартует в 21:00 на Центральной аллее, отсюда отправится в путь главный герой ночи — Дед Мороз. Гости смогут сфотографироваться с зимним волшебником.

Ранее Дед Мороз рассказал, сколько писем получает в день.

