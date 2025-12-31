В Одессе произошло частичное отключение света

Частичное отключение света произошло в Одессе после ночных взрывов. Об этом в своем Telegram-канале написал глава военной администрации населенного пункта Сергей Лысак.

«В части города сейчас отсутствует электроснабжение», — говорится в заявлении.

По словам чиновника, в настоящее время на ряде объектов критической инфраструктуры ведутся восстановительные работы. В связи с этим некоторые абоненты остались без отопления и водоснабжения.

В ночь на 31 декабря в Одессе произошли взрывы. Как писали СМИ, на месте прилетов по энергетическому объекту начался пожар.

29 декабря депутат Верховной рады Украины Сергей Нагорняк заявил о повреждении Киевской гидроэлектростанции. Как он сказал, объект получил максимальные повреждения, которые только могут быть.

За день до этого в Киеве зафиксировали перебои с электро- и водоснабжением, а также отоплением. Свет, вода и тепло пропали в Оболонском районе и на Шулявке, которая относится к Шевченковскому и Соломенскому районам. Жители Троещины в Деснянском районе пожаловались на отсутствие электричества и отопления.

Ранее в Одессе жители перекрыли дорогу в знак протеста против отключения электричества.