Дочь Юдашкина призналась, что ее дети «стесняются» говорить на русском

Дочь модельера Юдашкина Галина заявила, что ее дети с трудом говорят на русском
gyudashkina/Instagram

Дочь модельера Валентина Юдашкина Галина в интервью на YouTube-канале «Света вокруг света» рассказала о жизни своих детей за границей.

По словам звезды, из-за продолжительного проживания за рубежом, наследники «стесняются» говорить на русском.

«Первоначально была какая история. Мы жили в Москве, и хотели, чтобы они знали английский. Так язык вошел в обиход. А потом мы уехали. И получилось, что русский сложно идет. Причем у старшего, Толи, русский достаточно хороший. Он в России больше всего времени прожил, а Аркаша уже лучше стал говорить», — объяснила Юдашкина.

Вдова Валентина Юдашкина Марина заявила, что говорит только по-русски с внуками. Она отметила, что у них «нет вариантов, и приходится отвечать» на родном языке.

Дочь модельера Валентина Юдашкина в 2014 году вышла замуж за представителя известной артистической династии Петра Максакова. Они расписались в Грибоедовском ЗАГСе Москвы, а торжество с большим количеством гостей пара организовала практически через год — 6 июня 2015 года. У супругов трое детей: девятилетний Анатолий-Авраам, семилетний Аркадий-Аарон и трехлетняя Агата-Ариелла.

