Новости. Общество

На Украине в новогоднюю ночь усилят патрули полиции и военных

На Украине 31 декабря будут работать усиленные патрули полиции и военных
В новогоднюю ночь на всей территории Украины будут работать усиленные патрули полиции и военных, комендантский час смягчен не будет. Об этом изданию «Укринформ» сообщили представители Национальной полиции республики.

По данным ведомства, 31 декабря местным жителям разрешено использовать только хлопушки и бенгальские огни. При этом запуск фейерверков запрещен, за нарушение этого ограничения предусмотрен штраф до 34 тыс. грн (примерно 63 тыс. рублей).

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что более чем в 15 регионах России запретили запускать фейерверки в новогоднюю ночь.

В частности, пиротехнические шоу полностью запретили в Екатеринбурге, Омске, Новосибирске, Иркутске и Красноярске. Кроме того, их нельзя запускать в приграничных зонах, в Краснодарском крае и в других регионах. Однако, по данным издания, салюты будут разрешены во Владивостоке, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Ранее юрист напомнила россиянам о штрафах, предусмотренных за нарушения в Новый год.

